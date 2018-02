'Ex' wil mogelijk geld zien van Gordon: Dit is heel ernstig

B., die volgens zijn raadsman zeer zware dagen achter de rug heeft, is blij dat Gordon de foto's heeft verwijderd. ,,We zijn verheugd dat meneer Gordon heeft ingezien dat hij de privacy en het portretrecht van mijn cliënt moet respecteren'', aldus advocaat Vincent van der Velde tegen deze site. ,,We hopen dat ze verwijderd blijven, zodat cliënt door kan met zijn leven en carrière.''



Tot onvrede van B. staat diens volledige naam wel bij de laatste post van Gordon, in de vorm van een hashtag. B.'s advocaat is nog in overleg met Gordons juristen om die vermelding te laten verwijderen. Als dat gebeurt, komt er volgens hem geen kort geding.



Mogelijk wil de jonge arts wel een schadevergoeding van Gordon, die volgens Van der Velde een 'voorbeeldfunctie' heeft. ,,Die balans moeten we nog opmaken, maar dit is natuurlijk zeer ernstig. Zoiets doen op sociale media, daar is Nederland te klein voor.''