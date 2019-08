Exact 5 jaar na zijn overlijden: Robin Williams in 5 onvergetelijke scènes

In Hollywood en ver daarbuiten werd Robin Williams geprezen om zijn komisch talent en veelzijdigheid. De acteur overleed exact vijf jaar geleden op 63-jarige leeftijd in zijn huis in Californië. Reden genoeg om terug te blikken op vijf van de meest memorabele scènes met Williams.

Williams kreeg bekendheid bij het grote publiek met zijn rol in de serie Mork and Mindy (tussen 1978 en 1982). In 1981 speelde hij zijn eerste grote rol in een speelfilm, als spinazie etende zeeman Popeye. Die film werd zijn springplank naar grotere, succesvolle rollen in zowel komische als dramatische films.

Voor zijn rol in Good Will Hunting uit 1997 won hij een Oscar voor de beste mannelijke bijrol. Ook werd hij genomineerd voor zijn optredens in The Fisher King (1991), Dead Poets Society (1989) en Good Morning Vietnam (1987). De rollen die hij speelde, getuigen van zijn grote diversiteit. Zo vertolkte hij de rol van komische dokter in Patch Adams (1998), maar ook die van naargeestige fotograaf in One Hour Foto (2002). In de komische film Mrs. Doubtfire (1993) speelt Williams een gescheiden man, die zich vermomt als oud dametje zodat hij als huishoudhulp zijn kinderen kan blijven zien.

Zijn veelzijdige stemgeluid gebruikte hij niet alleen als acteur, zoals in Good Morning Vietnam. Ook in tekenfilms kon Williams zijn vocale talent kwijt, zoals in Alladin (1991), waarin hij de rol van de geest uit de fles voor zijn rekening nam.

Vijf onvergetelijke scènes:

Mrs. Doubtfire (1993)

Good Will Hunting (1997)

Hook (1991)

Dead Poets Society (1989)