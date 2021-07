Excuses Phylicia Rashad na blije reactie op vrijlating Cosby

‘Eindelijk! Een vreselijke fout is rechtgezet - het falen van de rechtspraak is hersteld’, twitterde Rashad woensdag, die in de jaren 80 wereldberoemd werd door haar rol als Clair Huxtable in The Cosby Show. Toen daar woedende reacties op kwamen, stuurde ze nog wel een vervolgtweet waarin ze steun uitsprak voor slachtoffers van seksueel misbruik. ‘Ik wilde met mijn post absoluut niet harteloos zijn over hun ervaring. Ik weet van vrienden en familie dat zulk misbruik levenslange gevolgen heeft. Mijn welgemeende wens is dat zij er bovenop komen.’