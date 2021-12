Expeditie Robinson 2021: schitterende proeven maar teleurstellende locatie

De plussen

De proeven

Het mooie aan Expeditie Robinson is: het is van alles wat. Het is een sociaal proces en spel tegelijk. Survivallen, bouwen, koken, vriendschappen opbouwen, winnen, verliezen en konkelen. Vaak vond ik de proeven, die ze moesten doen, het minste onderdeel. Dat vond ik ‘even de tijd doorkomen’ en dan lekker konkelen op weg naar de Eilandraad. Dit jaar was dat anders. Ze leken nog mooier en groter dan andere jaren, werden schitterend in beeld gebracht (dankzij drones) en waren niet – zoals bij Wie is de Mol? – te ingewikkeld. Misschien één tip nog: zorg dat wij kijkers, zoals bij de woordpuzzel (formatie!), vaker thuis kunnen meepuzzelen.