Expeditie Robinson-winnares mag mogelijk nooit meer rijden: ‘Hevige drinker die van de weg moet’

VIDEOVoormalig Miss België Tanja Dexters (44) moet volgens justitie direct uit het verkeer worden gehaald. Uit toxicologisch onderzoek is gebleken dat ‘Dexters een hevige drinker is en een gebruiker van cannabis’, stelt het parket in Turnhout. De Vlaamse, die in Nederland vooral bekend is van haar deelname aan Expeditie Robinson in 2011, verdedigde zich vrijdag voor de rechtbank. ,,Ik heb zeven weken op een eiland gezeten. Zonder glas. Ik heb me daar niet slecht door gevoeld.”

De politierechter in Turnhout boog zich vrijdag opnieuw over het ongeval waaraan Tanja Dexters zich op 30 november 2019 schuldig maakte, vlak bij haar woning in het Belgische Olen. Op beelden van haar dashcam was te zien hoe ze voor het ongeval voortdurend zigzaggend over de baan reed én vier keer door een rood licht was gegaan. Rond 4 uur ‘s ochtends reed een vrachtwagen op haar in. Even later – nadat ze op het midden van de rijbaan had geplast - werd ze opgepikt door een andere auto en verliet ze de plaats van het ongeval.

Tanja Dexters verscheen voor deze feiten in december al eens voor de politierechter. De rechter vroeg haar toen of via een haaranalyse onderzocht mocht worden of ze een alcoholprobleem heeft. ,,U mag alles onderzoeken wat u wil. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Ik drink niet, neem geen drugs…”, vertelde Dexters toen.

Haaronderzoek

Dat onderzoek werd in maart van dit jaar uitgevoerd en bracht heel wat anders aan het licht dan hetgeen de ex-Miss België in december beweerde. ,,Uit het toxicologisch haaronderzoek is gebleken dat Dexters een hevige drinker is, en een matige gebruiker van cannabis”, verduidelijkt de openbare aanklager in Turnhout.

Er werden evenwel geen sporen van cocaïne of andere harddrugs gevonden. ,,De deskundige besluit dat ze gelet op haar alcoholmisbruik en beperkt gebruik van cannabis lichamelijk niet in staat is om een voertuig te besturen. We kunnen daar niet omheen: Tanja Dexters moet onmiddellijk van de baan worden gehaald.”

De aanklager vraagt met klem aan de politierechter om artikel 42 van de politiewet toe te passen. Tanja Dexters zou dan haar rijbewijs onmiddellijk en voor onbepaalde duur moeten inleveren. Ze krijgt het dan pas terug als ze ooit kan aantonen dat ze niet langer ongeschikt is om met een auto te rijden.

Tanja Dexters zelf wil daar absoluut niet van weten. Ze ontkent dat ze een gevaar is op de baan. Want hoewel de haaranalyse wetenschappelijk aantoonde dat ze een hevige drinker is, is er van een alcoholprobleem geen sprake volgens Dexters. ,,Ik drink graag een glas. En ik kom gemakkelijk in de verleiding als er een feestje is en ik niet moet rijden. Maar ik ben niet verslaafd aan drank. Ik ben negen maanden zwanger geweest. Nooit heb ik een glas aangeraakt. Ik heb zeven weken op een eiland gezeten. Zonder glas. Ik heb me daar niet slecht door gevoeld. Integendeel.”

Corona

De rechter leek niet meteen overtuigd. Met de moed der wanhoop probeerde Dexters hem te overtuigen dat haar alcoholgebruik niet problematisch is en dat ze niet meer rijdt en drinkt tegelijk. ,,Ik heb de afgelopen maanden inderdaad een beetje meer gedronken. Het is corona, we zitten thuis. Zeker wanneer de kinderen er niet zijn, geniet ik iets meer van het leven. Dan pak ik een glaasje meer. Maar ik laat me al twee jaar rijden als ik gedronken heb. Ik drink en rijd niet meer. Daar ben ik ooit al voor veroordeeld. Ik heb mijn lesje wel geleerd.”

Opname

Dexters en haar advocaat Omar Souidi ontkennen ook dat ze gedronken had op het moment van het ongeval. Dat ze zigzaggend over de baan reed en vier rode lichten negeerde, zou het gevolg zijn geweest van haar depressie die ze toen had. ,,Dat is ook de reden waarom ik me meteen daarna heb laten opnemen”, vervolgt Dexters. ,,Ondanks het risico dat iedereen dat zou weten en erom gelachen zou worden. Het zal nog vele jaren een nasleep voor mij hebben, maar de opname heeft geholpen. Ik voel mij opnieuw goed in mijn vel en ben weer zelfverzekerd. Mijn opname heeft me goed gedaan. Ik ben een fatsoenlijke bestuurder en weet perfect hoe ik me moet gedragen op de baan. Ik ben vandaag naar hier gereden zonder problemen.”

Het parket in Turnhout is niet overtuigd. ,,Als we toelaten dat ze blijft rijden, gebeurt er morgen misschien een dodelijk ongeval. Ze mag een hevige drinker zijn. Maar dan moeten wij als maatschappij voorkomen dat ze nog in de wagen stapt.”

De rechter beslist eind mei over het lot van Dexters.

Volledig scherm Tanja Dexters reed in Olen tegen een geparkeerde vrachtwagen en pleegde vluchtmisdrijf © Peter Vanderveken / Dieter Bacquaert