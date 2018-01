Experts: Alleen boycotten Boef helpt om herhaling gedrag te voorkomen

,,Ik word hier heel erg triest van", is de eerste reactie van David Pinto, directeur van het Inter-Cultureel Instituut in Amsterdam en zelf van joods-Marokkaanse komaf. ,,Wat hij hier laat zien zijn premoderne waarden. Niet omdat hij dronken was, niet als grap, maar dit vindt hij echt." Pinto vervolgt: ,,De cultuur waar deze jongen uit voorkomt is heel zwart-wit. Je bent een kuise vrouw of een hoer, er zit niets daartussen. Nederlanders hebben in de loop der tijd leren nuanceren, maar dat doet deze jongen zelf totaal niet. Er is dus een megakloof tussen zijn normen en waarden en die van de doorsnee Nederlander. Corrigeer je hem niet, dan accepteer je die kloof."

Heftig

Ook Grethe van Geffen , expert in cultuur en diversiteit, schrok van de uitspraken van Boef. ,,Ik vind ze vrij heftig. Je ziet dat hier sprake is van een dubbele moraal. Vrouwen mogen geen lol hebben buitenshuis, want dan zijn ze een hoer. Maar zonder die vrouwen hebben de mannen ook geen lol. Dat lijkt me een hele lastige situatie om je als vrouw in te bevinden." Ze vervolgt: ,,In landen in het Midden-Oosten is de eer van de man afhankelijk van de kuisheid van de vrouw. Dat zit zo diep, dat dit soort jongens dit blijft roepen. Zij hebben duidelijk moeite om de oude wortels los te laten. Maar ze groeien op in de westerse cultuur, dus hoezo blijf je er zo aan hechten?"

Tegenstorm

Volgens Van Geffen is het dan ook goed dat er flink wat discussie op gang kwam na de uitspraken van Boef. ,,Het debat in Nederland zit stevig in elkaar. Die tegenstorm is voor Boef wel een wake-upcall, waardoor hij zijn woorden nu betreurt. Het is erg belangrijk dat we een norm stellen als maatschappij, zodat die duidelijk is voor iedereen."



Wat Pinto betreft mag het allemaal nog wel wat feller. ,,Mensen in Nederland zijn te lief en vol vertrouwen dat het allemaal wel goedkomt. Maar deze jongen heeft duidelijk andere bagage. Alleen als we hem en masse uitsluiten, help je hem en jezelf. Dit moet je niet relativeren, want dit is een grens. Hij heeft een van de Nederlandse kernwaarden met voeten getreden."