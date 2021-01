Exportwaarde Nederlandse popmuziek in 2019 gelijk gebleven: ‘Bizarre stilte voor de storm’

De exportwaarde van de Nederlandse popmuziek is in 2019 hetzelfde gebleven ten opzichte van een jaar eerder. In totaal was popmuziek van eigen bodem zo’n 214,1 miljoen euro waard. Dat is 1,01 procent minder dan een jaar ervoor, meldt muziekorganisatie Buma Cultuur.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door Perfect & More, wordt al sinds 2004 jaarlijks gepubliceerd. Daarin wordt gekeken naar de opbrengst van rechten, opnamen en optredens.

,,Dit is natuurlijk de bizarre stilte voor de storm”, schrijft Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, over de uitkomst. ,,We hebben een mooie positie weten te verwerven met een vrijwel doorlopende groei, sinds het eerste onderzoek in 2004. Daar is een abrupt einde aan gekomen door de coronacrisis en het zou me niet verbazen als we volgend jaar een daling van zo’n 70 procent gaan zien. Daar hebben we mee te dealen.”

Hij noemt corona een ‘enorme open wond’, maar prijst ook de creativiteit die er is ontstaan. ,,Artiesten die meer streams hebben aangeboden en op zoek zijn gegaan naar alternatieve manieren om contact te houden met de fans. En hoewel we hier nog midden in de crisis zitten, vind ik het ook wel weer bemoedigend dat jongens als Mike Williams, Maurice West en Tony Junior alweer aan het optreden zijn in het Verre Oosten.”

Dancemuziek

Het aandeel van de dancemuziek, en dan met name de optredens en opnamen via de dancelabels in het buitenland, vormt het belangrijkste onderdeel van de totale waarde. In 2009 was dat aandeel 33 procent. In 2019 is dat zo’n 72 procent, met bijna 154 miljoen euro.

Onder artiesten die het meest in het buitenland optreden en daarmee voor veel geld in het Nederlandse laatje zorgen, horen onder anderen Sam Feldt, Tiësto, Don Diablo, Martin Garrix, Armin van Buuren, maar ook André Rieu, Within Temptation, De Staat en Spinvis.

