Extra aflevering van Hier zijn de Van Rossems als eerbetoon aan de overleden Sis

Zus en broers Van Rossem waren net begonnen aan de opnames van een nieuwe reeks van de serie Hier zijn de Van Rossems toen Sis - haar echte naam was Mary, maar haar broers noemden haar Sis, Engels voor zus - onverwacht overleed op 4 mei. De eerste aflevering is opgenomen in Zierikzee en in samenspraak met de familie hebben de NTR en Skyhigh TV besloten door te gaan met uitzenden van de resterende afleveringen van de nu lopende serie, die vorig jaar is opgenomen.



De Van Rossems belichten de rijke geschiedenis van Zierikzee terwijl ze de stad op hun eigen wijze verkennen. Ze bezoeken onder meer het Stadhuismuseum, nemen de gezichtsbepalende Dikke Toren onder de loep en kunnen uiteraard ook niet om de Zeelandbrug heen. In Ouwerkerk brengen ze een bezoek aan het Watersnoodmuseum.



De aflevering over Zierikzee wordt als eerbetoon aan Sis aansluitend aan de lopende reeks uitgezonden, op zaterdag 28 mei om 20.40 uur op NPO 2.