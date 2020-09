Extra geld voor componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers

Kort na het uitbreken van de coronacrisis is door Buma/Stemra al 2.750.000 euro apart gelegd voor een noodfonds. Via het ministerie van OCW is er ook nog 2.475.000 euro beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek. ,,We hopen met het Investeringsfonds Muziek een positieve impuls te geven aan de muziekindustrie in Nederland door ervoor te zorgen dat er muziek gemaakt wordt die anders nu niet gemaakt zou worden”, aldus Bernard Kobes, voorzitter van de raad van bestuur van Buma/Stemra. ,,Het is belangrijk dat de continuïteit hiervan bewaakt blijft en dat er geen talent verloren gaat in deze voor de muziek ongekende crisis.”