Extra Op1-uitzending op tijdstip DWDD voor actiedag Beiroet

Op1 Beiroet wordt gepresenteerd door Sophie Hilbrand en Charles Groenhuijsen. Ze praten onder meer met minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking over de situatie in Libanon. Een aantal Libanese gasten schetst welke impact de explosie heeft op hen, hun familie en het toch al door crisis getroffen Libanon. Presentator Danny Ghosen heeft in Beiroet een persoonlijk verslag gemaakt en er wordt ook live met hem geschakeld.



Gedurende de avond zijn er nog twee korte Op1-bulletins waarin updates en tussenstanden van Giro555 worden gegeven. De voorlopige eindstand van de actiedag wordt bekendgemaakt rond 23.00 uur tijdens de normale uitzending van Op1, gepresenteerd door Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen. Minister Kaag is er dan ook bij.



Ook op de radiozenders van de NPO is volop aandacht voor de actiedag. Presentator Henkjan Smits doet onder meer voor NPO Radio 2, 4 en 5 live verslag vanuit het actiecentrum en 's avonds volgt Emmely de Wilt voor NPO Radio 2 de ontwikkelingen op de voet.



Volgens NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman kunnen we niet stilzitten. ,,Libanon is een sleutelland in de levant. Het land is hard geraakt door de enorme explosie in Beiroet”, zegt ze.