Extra theatercolleges over WK 1974 met Van Hanegem, Rep en Rijsbergen

Op 6 mei staan de mannen in De Meerse in Hoofddorp, op 20 mei in De Meenthe in Steenwijk. Oranje had in 1974 de uitgelezen kans wereldkampioen voetbal te worden. In West-Duitsland maakte het Nederlands elftal van aanvoerder Johan Cruijff furore met het hooggeprezen ‘totaalvoetbal’. In de finale tegen het gastland zou de bekroning moeten volgen, maar het liep anders. Toch gaat het WK van 1974 als iconisch de boeken in, als de doorbraak van Nederland als mondiaal toonaangevend voetballand. 48 jaar later komt het toernooi in de setting van het theater tot leven, na een eerste reeks shows in 2021.