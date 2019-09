Fajah blijft elastisch op kunstgras en Martijn vult megacourgette

Meest besproken seksscène in succesro­man Belofte van Pisa herschre­ven

Schrijver Mano Bouzamour heeft een seksscène in zijn succesroman De Belofte van Pisa herschreven. Hij heeft dit gedaan omdat hij de scène zoals deze in de verfilming zit, die vanaf 10 oktober in de bioscopen draait, beter vindt dan het oorspronkelijke fragment zoals dat in het boek zat. Het gaat om een van de meest besproken scènes uit het boek.