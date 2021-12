Fajah Lourens laat borstimplantaten verwijderen: ‘Ik heb geen borsten nodig om gezien te worden’

Trots staat Lourens vandaag met haar implantaten in haar handen op een foto die ze heeft gedeeld op Instagram. ‘Ik heb deze kerst afscheid genomen van mijn ‘nep’borsten en kom steeds dichter bij mezelf’, luidt haar bijschrift. In een blog op haar website gaat ze dieper in op haar onzekerheid als jonge vrouw, wat ertoe leidde dat ze borstimplantaten besloot te nemen. ‘Ik had niet veel en mocht van mijn stiefvader geen bikini aan. Hij vond dat onzin, want ik had toch nog geen borsten. Ik kon makkelijk een zwembroek delen met mijn broertjes’, blikt ze terug op haar jeugd.



De uitspraken van haar stiefvader zorgde er onder meer voor dat ze tijdens haar baantje in de horeca ‘kipfiletjes propte’ in haar bikini. ‘In die tijd was Pamela Anderson het rolmodel voor mij. Ik droomde van grote borsten en ze zouden er hoe dan ook komen’, schrijft Lourens. Inmiddels weet de sportfanate waar die sterke behoefte vandaan kwam: ze voelde zich niet gezien. ‘Als ik terugkijk naar mijn levenspad is alles wat ik heb, ontstaan door gezien te willen worden. Dan kan je denken: ‘Dat is niet verkeerd, want je hebt het goed voor elkaar.’ Dat is ook zo, maar zo lang je jezelf niet ziet ben je bezig vanuit een tekort. Je vult een leegte op die niet op te vullen is.’



Het besef dat Lourens een leegte probeerde op te vullen, bracht haar tot een ander inzicht. ‘Ik ben goed zoals ik ben. Ik ben altijd goed genoeg.’ Het proces was niet altijd even gemakkelijk, benadrukt Lourens. Sterker nog: het was volgens haar een emotionele rollercoaster. Ze ontdekte bijvoorbeeld dat ze haar pijn op anderen probeerde te projecteren, in de vorm van hulp. ‘Nee Faj, dat is niet aan jou. Je vlucht weer in het redden en kijkt hierdoor jezelf niet aan. Nu ik het écht door heb, geeft het universum mij elke dag een cadeautje en één daarvan is mijn lekkende borst.’