Fajah wil vet killen en Patty Brard voelt zich als herboren

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media – wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Anna Nooshin aast op een stapel hoge hakken om haar 1.58 meter mee te compenseren.

Actrice Stijn Fransen staat te rillen in haar panty.

Je zou het niet zeggen, maar Fajah Lourens is na een vakantie een pondje aangekomen.

Tess Milne zoekt een huis voor kitten Twister, die zijn zusje niet kan missen.

Wat Patty Brard en haar best friend Gordon precies in India hebben uitgevreten, is een raadsel, maar Pat voelt zich als herboren.

Radiojock Fien Vermeulen deelt op Instagram haar liefde voor haar 'Fien Familie’ uit Expeditie Robinson. ,,De familie is niet meer, op tv dan, want ze zitten voor altijd in mijn hart. Zo trots op deze 2!”

Presentator Art Rooijakkers is helemaal klaar voor de maandag. ,,Vol frisse moed!”

Fotograaf William Rutten brengt een bijzondere ode aan 'zingende kerstboom’ Tijl Beckand, presentator van Het Perfecte Plaatje. ,,Hij is altijd optimistisch en vol goede zin. Hij laat ons de hele dag lachen met zijn vlijmscherpe grappen. Ik zou niet weten wat wij zonder hem moeten. Hij is overigens ook in de te huren als zingende kerstboom tijdens de feestdagen.”

Voor rapper Tycoon is het altijd even omschakelen naar het winterseizoen. Maar daar heeft hij wat op gevonden: touwtjespringen. Je blijft er warm door én het houdt je fit. ,,En ook nog goed voor het kind in me. Aanrader!”

Actrice Tanja Jess traint het weekend eraf in de sportschool met ‘kettlebell’ en ‘windmill’: tijd voor de monday moves! ,,Pak jezelf beet en breek door die weerstand heen.”

Nederland loopt uit voor André Hazes. De zanger is op pad om zijn nieuwe album Een gouden kerst te promoten. ,,We zijn los!”