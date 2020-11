‘Familie De Mol doet aangifte na chantage-poging door advocaten van ex-vriendin Johnny’

Afdreiging, zoals chantage juridisch vaak word genoemd, is een vorm van afpersing waarbij geen gebruik wordt gemaakt van geweld. Het kan daarbij gaan om het dreigen met het onthullen van een geheim. Volgens de krant is de ex in kwestie Shima Kaes, die vijf jaar geleden een relatie had met de jongere De Mol. Zij zou werken aan een biografie waarin ze intieme details over de familie en over haar relatie met de presentator zou willen delen.

Twee juridische adviseurs van Kaes zouden Johnny, John en Johnny's moeder Willeke Alberti via een deurwaarder hebben laten weten dat zij bereid was 'aantoonbaar bewijsmateriaal' aan hen over te dragen in ruil voor een financiële schikking, aldus de krant. Daarbij zou de indruk zijn gegeven dat het imago van Johnny beschadigd zal worden als de familie niet betaalt, meent hun advocaat Peter Plasman.

Quote Over onze rug wordt op een goedkope manier een boek vol roddel en achterklap onder de aandacht gebracht John de Mol senior

Handtastelijkheden

In de brief beweren de adviseurs volgens De Telegraaf dat Kaes jaren geleden door agressie van Johnny de Mol in het ziekenhuis moest worden behandeld. Plasman benadrukt namens Johnny in de aangifte dat er weliswaar ‘confrontaties’ en ‘handtastelijkheden’ voorkwamen binnen de turbulente relatie, maar dat van mishandeling nooit sprake was.



,,Over onze rug wordt op een goedkope manier een boek vol roddel en achterklap onder de aandacht gebracht’’, reageert John de Mol senior tegenover de krant. ,,In het geval van dreiging doen wij altijd aangifte bij de politie. Dat hebben wij bij eerdere bedreigingen ook altijd gedaan.’’



Plasman noemt de actie in De Telegraaf ‘een doorzichtige en ranzige poging de familie De Mol geld af te troggelen’. De raadsman deed gisteren aangifte tegen de adviseurs, niet tegen Kaes zelf. ,,Zij heeft weliswaar deze figuren in de arm genomen, maar op dit moment is niet duidelijk dat zij daarbij opdracht heeft gegeven om op deze strafbare manier te werk te gaan’’, zegt hij.

Breuk kort na verloving

Johnny de Mol en de Perzisch-Siciliaanse Kaes kregen in 2014 een relatie. In april 2015 verloofden ze zich, maar een maand later gingen ze uit elkaar. Ze deelden niet meer hetzelfde toekomstbeeld, luidde toen de verklaring.

Na de breuk liet Shima weten dat die ‘niet op een heel chique manier’ was verlopen. Waarom dat zo was, werd niet duidelijk. ,,Toen ik met een aantal feiten werd geconfronteerd, was ik heartbroken”, zei ze wel. Volgens haar was Johnny helemaal niet klaar voor een huwelijk, terwijl hij wel deed alsof. Ze benadrukte verder dat ze zelf niet vreemd was gegaan. Op sociale media houdt ze zich vandaag stil over de vermeende aangifte.

Inmiddels is Johnny al jaren gelukkig met voormalig Kus-zangeres Anouk van Schie (38), met wie hij in 2018 trouwde.

