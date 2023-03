Familie dementerende Bruce Willis deelt lief filmpje voor zijn verjaardag: ‘Hou van jou en onze familie’

Met videoDe dementerende Bruce Willis is zondag op zijn 68ste verjaardag toegezongen door zijn familie. Zijn ex-vrouw Demi Moore (60) deelde een video van de hele familie die zich rond de Die hard -ster verzamelt en hem zingend een gelukkige verjaardag wenst, voordat ze hem een taart met kaarsjes aanbiedt. ‘Hou van jou en van onze familie.’

Het voormalige koppel heeft drie dochters - de zwangere Rumer (34), Scout (31) en Tallulah (29) - die met hun partners aanwezig waren op het feestje en eveneens ontroerende eerbetonen deelden op Instagram.

In de clip is ook Willis’ huidige vrouw Emma Heming (44) te zien, die hem de taart en een kus op de wang geeft. Willis zingt mee en komt vrolijk over. De twee dochters van Bruce en Emma, Mabel (10) en Evelyn (8), waren ook aanwezig om de verjaardag van hun ‘daddio’ te vieren.

‘Gelukkige verjaardag, BW! Zo blij dat we vandaag jouw leven kunnen vieren’, schreef Demi in het bijschrift van de video. ‘Hou van jou en van onze familie’, vervolgde ze. ‘Iedereen bedankt voor de liefde en warme wensen - we voelen ze allemaal.’



De dag huilend begonnen

Eerder op de dag deelde zijn huidige vrouw Emma een emotionele video. Daarin vertelt ze dat ze dagelijks verdriet heeft over de slopende aandoening waaraan haar echtgenoot lijdt en dat ze dat op zijn verjaardag nog eens extra voelt. Vorige maand werd bekend dat de 68-jarige oud-acteur lijdt aan frontotemporale dementie (FTD).

,,Dus vandaag is mijn man jarig. Ik ben de dag begonnen met huilen, dat zie je aan mijn opgezwollen ogen en snotneus”, begint Willis de video. ,,Ik vind het gewoon belangrijk dat je alle kanten van de situatie ziet.” Ze vertelt dat ze vaak van mensen te horen krijgt dat ze zo sterk is en dat mensen niet snappen hoe ze dat doet. ,,Maar ik heb geen keuze. Ik wou dat ik dat had.”

De vrouw van de Die hard-ster zegt dat ze ook twee kinderen op te voeden heeft en dat ze dus gewoon haar ‘broek voor grote meiden’ aan moet trekken. ,,En dat is wat ik doe. Maar ik heb elke dag momenten van verdriet, elke dag verdriet, en ik voel dat vandaag op zijn verjaardag een beetje extra.”



Ze vertelt dat ze volschoot toen ze voor de verjaardag van Bruce een compilatievideo aan het maken was. ,,Ik weet niet precies waarom ik mezelf dat aandoe, want de video’s zijn als een mes in mijn hart”, geeft ze toe. ,,Maar net zoveel als ik dit voor mezelf doe, doe ik het voor jullie, omdat ik weet hoeveel jullie van mijn echtgenoot houden (...) en dat betekent heel veel voor mij, dus bedankt.”

FTD komt vaak al op relatief jonge leeftijd voor en er is geen behandeling tegen. Volgens Alzheimer Nederland zorgt de ziekte voor heftige veranderingen in gedrag, taalvaardigheid en motoriek. Geheugenproblemen komen vaak pas in een later stadium.

