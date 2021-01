Familie Meiland alweer weg uit Hengelo ‘door problemen met de gemeente’

Erica Meiland verwijst naar het vijfde seizoen van Chateau Meiland. ,,Daarin gaan jullie zien hoe het allemaal zit”, is het enige dat ze kwijt wil. De gemeente Bronckhorst liet eerder weten in gesprek te zijn met de familie met als doel ‘samen te kijken hoe zij kunnen voldoen aan het geldende bestemmingsplan en de Woonvisie van onze gemeente’.

Woonboerderij in buitengebied

De familie Meiland woont sinds afgelopen zomer in hun woonboerderij in het buitengebied van Hengelo. Martine, Erica en dochter Maxime wonen alledrie in apart gedeeltes, maar dit mag volgens het bestemmingsplan dus niet. De Meilandjes kochten de boerderij vorig jaar voor ruim 9 ton. Voor welk bedrag het weer te koop kokt te staan, is nog niet bekend.