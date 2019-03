Familie Michael Jackson: Wereld blaast effect van documentaire vreselijk op

De familie Jackson zegt dat de nasleep van de HBO-documentaire Leaving Neverland flink is aangedikt door de media. ,,Vanuit ons oogpunt is het daadwerkelijke effect van deze documentaire op het publiek en hun gedrag niet zo beduidend als de media willen dat men denkt”, laten de Jacksons weten in een uitgebreide verklaring.

Na het verschijnen van de documentaire, waarin twee mannen zeggen als kind te zijn misbruikt door The King of Pop, deden verschillende radiozenders in Nieuw-Zeeland en Canada de muziek van Michael Jackson in de ban. Ook werden in verschillende musea items van de zanger verwijderd. Eerder werd bekend dat Leaving Neverland vooralsnog geen effect heeft op de verkoop van Jacksons muziek, zijn nabestaanden onderstrepen dit. ,,Dit vertelt ons dat naast de mensen die de waarheid over Michael weten er ook mensen zijn die, ondanks dat ze Michaels rariteiten en de wijze waarop hij buiten de sociale normen om leefde niet begrepen, er toch voor kiezen zijn kunst te blijven waarderen en ervan te blijven genieten.”

De Jacksons uitten eerder al kritiek op de film omdat deze volgens hen slechts een kant van het verhaal belicht en dat Michael, die in 2009 overleed, zich niet meer kan verdedigen. Volgens de nabestaanden wordt ook door de pers een eenzijdig beeld geschetst. ,,We zien een sterk verschil tussen de ontvangst van de film door de kijkers en de media”, stellen ze. ,,Naast dat het totale propaganda is, kijken kijkers verder dan de eenzijdigheid, de overtrokken beschuldigingen, de in scène gezette verklaringen en andere dramatiseringen."

De Jacksons, die eerder al zeiden HBO aan te klagen vanwege de documentaire, zeggen nog steeds verwikkeld te zijn in een juridische strijd. Daarnaast laten ze weten dat ze ook ‘niet-juridisch’ de strijd aangaan tegen de film. Wat voor plannen dat precies zijn, willen ze echter nog niet verklappen. ,,Die onthullen we wanneer de tijd rijp is."