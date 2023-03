Familie, omroepen en taalgenootschap staan in rouwadvertentie stil bij Wim de Bie (83)

De nabestaanden van Wim de Bie alsook de NPO, VPRO en het Genootschap Onze Taal staan in rouwadvertenties in de NRC en Volkskrant van woensdag stil bij het overlijden van de televisiemaker. De Bie, vooral bekend van het duo Van Kooten en De Bie, overleed maandag op 83-jarige leeftijd.

Boven de advertentie van de familie staat een tekst uit zijn lied Billeritsie. ‘Billeritsie, boterspritsie, bij de thee. Als ik dood ga, neem ik Billeritsie mee.’ In het bericht wordt gemeld dat de uitvaart in ‘zeer besloten kring’ plaatsvindt.

De VPRO, waar De Bie samen met zijn beste vriend en zakenpartner Kees van Kooten decennia lang iconische televisieprogramma’s voor maakte, omschrijft De Bie als een ‘zeer aimabele collega’, ‘een unieke programmamaker’ en ‘geliefde collega en vriend’. ‘Wim was een waarnemer en zijn observaties waren scherp, ironisch, soms woedend, maar altijd oprecht.’

De NPO schrijft De Bie ‘eeuwig dankbaar’ te zijn, omdat hij samen Van Kooten ‘satire op de Nederlandse televisie naar eenzame hoogte bracht’. Genootschap Onze Taal noemt hem ‘een virtuoze taalgebruiker, een van de invloedrijkste van onze tijd’.

De schrijver, zanger, cabaretier en satiricus tobde de laatste jaren met zijn gezondheid. In de jaren 60 maakte hij met Kees van Kooten als de Klisjeemannetjes programma’s voor de radio en traden ze op in het tv-programma Hadimassa. Van 1974 tot 1998 was het duo in eigen producties regelmatig te zien op de Nederlandse televisie, onder andere in het Simplisties Verbond, Van Kooten en De Bie en Keek op de Week. Voor hun werk ontvingen Van Kooten en De Bie twee keer de Zilveren Nipkowschijf en een Ere-Nipkowschijf.

Blog

Van Kooten stopte in 1998 met het werken voor de televisie, De Bie ging nog vier jaar door met zijn eigen programma’s als Spreker: Wim de Bie, Nachtcrème en, samen met Annet Malherbe, Beetje Laat. In 2002 stapte De Bie over op de nieuwe media en begon hij met zijn eigen weblog, genaamd Bieslog. In ruim vijf jaar publiceerde hij meer dan 7000 teksten en verwierf Bieslog een groot en vast lezerspubliek.

De VPRO besloot deze teksten in 2019 te conserveren en het oude Bieslog op haar website te bewaren. Het was eigenlijk niet mogelijk om alle bijdragen online te laten staan, omdat de blog draaide op zwaar verouderde techniek. Maar de VPRO vond de ontsluiting van het digitaal erfgoed van De Bie zo belangrijk dat dit project toch werd doorgezet.

Nederlandse taal

De grappen en creaties van Van Kooten en De Bie spraken voornamelijk een intellectueel publiek aan en boden een kritische blik op de samenleving en de politiek. Het duo heeft een blijvende invloed uitgeoefend op de Nederlandse taal. Voorbeelden zijn woorden als ‘doemdenken’ uit 1980 en de tegenhanger ‘positivo’ uit 1982 en de uitdrukking ‘stoont als een garnaal’ uit 1969. Meerdere termen werden ook toegevoegd aan de Van Dale omdat zij na decennia nog steeds ingeburgerd zijn in het vaderlandse taalgebruik.

Behalve hun taalgebruik hebben ook talloze typetjes zich in het collectieve geheugen gegrift, zoals De Positivo’s, de zusjes Jet en Koosje Veenendaal, moeder en zoon Frank en Carla van Putten en de gebroeders Arie en Gé Temmes. Zelf had Wim de Bie het meest met het typetje ‘Meneer Foppe’, de paranoïde, naïeve en wereldvreemde sukkelaar, die panisch is om in gênante situaties te belanden.