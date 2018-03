Familie over Barbie van Frida Kahlo: Ze heeft geen unibrow

Quiz Ben jij een echte Molloot? Doe de test!

9 maart Morgen weten we eindelijk wie de Mol is. Heb jij geen aflevering gemist van het achttiende seizoen van Wie is de Mol? en is er geen detail aan je voorbij gegaan? Fris je geheugen op met deze quiz. Let op, deze quiz is voor de echte die hard-fans. Succes!