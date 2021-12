Familie overleden Il Divo-zanger Carlos Marín: ‘In Spanje had hij nog geleefd’

De 53-jarige Marín werd volgens zijn zus Rosa behandeld in het Manchester Royal Hospital nadat hij de deltavariant van het coronavirus opliep. Nadat het virus zijn longen zou hebben aangevallen, werd hij door de dokters in een coma gebracht. Uit Spanje komen er claims dat Marín meer kansen zou hebben gehad als hij in eigen land was behandeld.



,,Ik sprak met zijn moeder op de dag van zijn overlijden”, vertelt advocaat Albert Martin in Britse media als The Mirror. Ze was er van overtuigd dat als haar zoon in Spanje was geweest, hij het had overleefd. Volgens Martin zal er een analyse volgen als ze al medische documenten overhandigd krijgen. ,,We denken dat er tijd was om zijn situatie onder controle te krijgen en dingen te verbeteren, zodat hij er doorheen zou komen en zijn leven gered kon worden. Wat het belangrijkste was.”



Tegen het Spaanse El Mundo vult de advocaat aan: ,,De familie kan er geen vrede mee hebben, hun hart is gebroken.”