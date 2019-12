Familie overleden Juice Wrld open over zijn drugsverslaving

Carmella Wallace, de moeder van Juice Wrld - wiens echte naam Jarad Anthony Higgins is - zegt in een verklaring aan TMZ dat ze echt blij is met alle steun van zijn fans. ,,We houden van Jarad met heel ons hart en kunnen niet geloven dat onze tijd met hem zo is geëindigd. Zoals ook te horen is in zijn teksten, vocht Jarad tegen een verslaving aan medicijnen op recept.”