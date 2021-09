Family Guy scoort met mini-aflevering waarin Stewie vaccins uitlegt (met Meg als het virus)

In de bijna vier minuten durende video is te zien hoe Peter Griffin in het ziekenhuis zijn twijfels heeft bij de coronaprik. Hij wil eerst weten hoe het vaccin precies werkt. Omdat de immer incompetente dokter Hartman het niet goed uitlegt, pakt Peters pratende baby Stewie de handschoen op. Samen met Brian reist hij Peters lijf binnen, om daar op typische Family Guy-wijze uitleg te geven.

Hij vertelt onder meer dat een vaccin zorgt voor antistoffen in het bloed, die mede beschermen tegen het virus. Dat wordt gespeeld door een leger kwaadaardig ogende Meg Griffins, die stuk voor stuk worden gedood door potige blauwe lichaamsbewakertjes, de antistoffen. Aan het einde van de video heeft Peter genoeg gehoord. ,,Ik ben van gedachten veranderd. Iets in me zegt mij dat ik de prik moet nemen.’’

Hij vraagt nog wel om een waarschuwing voorafgaand aan de prik, omdat hij bang is voor naalden. Maar op dat moment blijkt hij de injectie al te hebben gehad. Natuurlijk mag een sneer naar The Simpsons, de animatierivalen van de Griffins, niet ontbreken. ,,Is dat verdomme een Bart Simpson-pleister?’’

Eindelijk begrijpelijk

De mini-aflevering verscheen gisteren op de accounts van het programma op Facebook, Twitter en Instagram, waar de video binnen korte tijd tienduizenden likes kreeg. Hoewel enkele fans niet begrijpen dat de animatieserie ineens vaccins promoot en alsnog een prik weigeren, klinkt onder de posts vooral lof.

‘Eindelijk legt iemand het uit op een manier die ik begrijp’, schrijft iemand bijvoorbeeld. Iemand anders noemt het filmpje ‘briljant’. ‘Dank dat jullie dit doen. Als iemand die geliefden is verloren aan het virus, waardeer ik dit heel erg.’

De stemmen van alle vier de personages zijn ingesproken door Seth Macfarlane, die ook de teksten schreef. ,,We zijn er trots op dat we konden werken met enkele van de meest vermaarde immunologen en epidemiologen van het land’’, zeggen producenten Rich Appel en Alec Sulkin in een verklaring volgens Variety. ,,En hoewel we geen van hun verbeteringen begrepen, hebben we ze allemaal overgenomen.’’

Het coronavaccin is er snel gekomen, kan dat dan wel veilig zijn? Hoe zit het met de langetermijneffecten? Professor Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) geeft antwoord op al je vragen rondom het coronavaccin:

