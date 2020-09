Famke Louise dineert op stand en Sylvie treft boa op bruiloft

André Rieu blaast kerstcon­cer­ten Maastricht af om corona: ‘Veiligheid voor alles’

25 september André Rieu blaast zijn kerstconcerten in het MECC in Maastricht af in verband met de coronapandemie. De concerten van Rieu en zijn Johann Strauss Orkest worden een jaar uitgesteld tot 18 en 19 december 2021. Dat maakte het MECC vandaag bekend.