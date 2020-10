Famke Louise geeft kijkje in leven als fitgirl

In de serie willen de vier vrouwen laten zien dat het leven van een fitgirl hard werken is. De focus ligt op hun gezonde levensstijl, maar ook op spiritualiteit en body positivity. Famke filmde voor het project alles zelf en gebruikte geen filter, zoals ze op haar instagramaccount (1 miljoen volgers) vaak wel doet.



De jonge Famke, die met haar standpunten over het coronavirus voor de nodige ophef zorgde, wisselde onlangs van manager en trok nieuwe producers aan. Met hen werkt ze nu aan een nieuw album. Met haar deelname aan Fitness Diaires wil ze naar eigen zeggen fittter worden.



Fitness Diaries is vanaf vrijdag 23 oktober te zien op Dplay, de streamingdienst van Discovery Benelux, en in aanloop naar de afleveringen op deze site.