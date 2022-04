Famke Louise had last van Jinek-debacle: Ik houd voortaan mijn mond

Famke Louise heeft zich voorgenomen om zich nooit meer publiekelijk uit te spreken over actuele zaken na de storm van kritiek die ze anderhalf jaar geleden kreeg toen ze bij Jinek vertelde dat ze het niet eens was met de coronamaatregelen. Zij was een van de BN’ers die achter het initiatief #ikdoenietmeermee stonden.

Hoewel ook andere artiesten, zoals rapper Bizzey en zanger Tim Douwsma, zich uitspraken tegen het overheidsbeleid op social media, kreeg de zangeres veruit de meeste kritiek over zich heen. ,,Omdat ik bij Jinek zat, met mijn brief”, blikt ze terug in de podcast Geroezemoes van Rumag. Haar collega's durfden dat niet aan. ,,Ik ga daar gewoon zitten, want ik had ook een grote mond op social media. Dan ga ik ook vertellen wat ik denk, maar dat is niet gelukt door de zenuwen. Er lag zo'n druk op, ik kwam niet meer uit mijn woorden. Ik ging dingen zeggen... ik had geen mediatraining gedaan. Dat moet ik anders aanpakken in de toekomst.”

Ze werd uitgelachen en neergezet als ‘pipo’. Ze voelde zich ‘een beetje’ verraden door haar medestanders, die na haar interview in de talkshow rap terugkrabbelden. ,,Maar ik denk ook: je had de ballen niet om daar te gaan zitten”, zegt Famke Louise. ,,Het deed pijn dat andere bekende Nederlanders, die mij hebben uitgelachen en een grote mond hadden over mij, later de maatregelen zelf helemaal niet meer serieus namen. Of streden om de clubs te heropenen. Wie is hier nou de clown? Blijf dan bij je woord. Ik vond het echt lastig om me in te houden en om dan niets te zeggen.”

De kritiek die ze destijds kreeg, kwam hard aan. ,,Ik deed het niet met de verkeerde intentie. Ik had maar één kans om het te doen en die heb ik verpest. Kijk, de hashtag was niet goed. Het is wat rebels, maar het was om aandacht te vragen voor mensen die het heel moeilijk hadden in die tijd”, vertelt de 23-jarige artiest. ,,Er zijn veel mensen gekwetst, maar ik bedoelde het niet zo. Ik had goede bedoelingen. Dus ik heb mijn excuses aangeboden.”

Quote Ik wilde opkomen voor mensen in mijn omgeving, maar ik doe het niet meer

Famke Louise zegt dat ze aan die kritiek kapotging. Het is haar niet waard om zich uit te spreken over bepaalde zaken. ,,Ik hou nu mijn mond. Als ik een mening heb, dan uit ik die niet. Ik laat het aan andere mensen over, ik houd me bezig met mezelf, mijn gezin en mijn eigen leven. Ik bemoei me nooit meer met anderen. Ik wilde opkomen voor mensen in mijn omgeving, maar ik doe het niet meer. Ik zit lekker thuis op de bank en ik kijk een serie. Doei.”

Ic-arts Diederik Gommers, die de bewuste avond ook bij Jinek zat, nodigde Famke Louise destijds uit om haar bij te praten over het coronabeleid.

