Famke Louise lanceert nieuwe album in knalroze wasstraat extraordinaire

Er is een rode loper. Althans hij herinnert aan de uitgerolde tapijten waarover de poldersterren in het tijdperk vóór corona langs flitslichten en hengelmicrofoons paradeerden. In dit geval is het karpet roze, vijf meter breed en gelegen in het uitloopgedeelte van een wasstraat extraordinaire.



Ook een verschil: over de loper rijden auto’s. Stapvoets op weg naar de enige ster van de avond. Famke Louise presenteert haar eerste volledige album in een autowasserette in Amsterdam-Overamstel. Ze wacht haar gasten halverwege op in een glanzende, bij het tapijt kleurende robe. Een paar minuten eerder onderging de verslaggevers-Corsa nog een wasprogramma met pantserlak , nu buigt de grootste popster voor Nederland onder de 20 zich door het autoraampje: ‘Hé, alles goed?’