Famke Louise raakt grote opdracht kwijt: ‘Heeft ze aan zichzelf te danken’

UpdateVanwege de commotie rond #ikdoenietmeermee raakt influencer Famke Louise in elk geval één grote opdracht kwijt. Imagodeskundige Bart Maussen snapt dat bedrijven zich van haar distantiëren. ,,Dit is dom geweest van haar, ze had eerst moeten nadenken.”

De zangeres had volgens Huub van den Heuvel van Senf Theaterproducties een wederzijdse optie om op te treden in het nieuwe Scala Theater in de Utrechtse Jaarbeurs, een coronaproof theaterconcept dat morgenavond wordt geopend door André Hazes. Maximaal 1040 man publiek kan in het theater terecht. ,,Met een artiest die zich op die manier over corona uit, willen wij niet geassocieerd worden,’’ stelde Van den Heuvel van Senf vanochtend, dat de programmering verzorgt.

Reputatiemanager Bart Maussen, die managers, bestuurders en vermogende families adviseert over imagostrategieën, snapt wel dat Senf niet langer met Famke Louise wil samenwerken. ,,Laten we wel wezen, ze deed een oproep om burgerlijk ongehoorzaam te zijn, om niet naar de overheid te luisteren. Met alle respect, maar wie ís zij, waarom zou zij hier verstand van hebben? Ze heeft geen recht van spreken.” Bovendien, zegt Maussen, was haar actie om naar de microfoon te slaan van een verslaggever, allesbehalve handig. ,,Ze moet zich ervan bewust zijn dat zij voor een jonge doelgroep als rolmodel geldt, met de 1 miljoen volgers die zij op Instagram heeft. Jongeren zijn makkelijk beïnvloedbaar, en dat is juist een groep die het virus momenteel verspreidt.”

‘Dom geweest’

Dat ze gisteren spijt betuigde helpt niet veel, denkt de reputatiemanager. ,,Dat is een beetje laat, de schade is al berokkend. Dit zal nog even voortduren, ook omdat ze als voorbeeld wordt genomen. Dit heeft ze aan zichzelf te danken. Het is dom geweest van haar, ze had eerst moeten nadenken, niet pas achteraf.” Toch is het niet einde verhaal voor de carrière van Famke Louise, stelt Maussen. ,,Ze moet zich voorlopig koest houden, geen uitspraken meer over dit onderwerp doen. Dan waait het wel weer over.”

De bij jongeren populaire zangeres sloot zich deze week aan bij de actie #ikdoenietmeermee, een initiatief van Viruswaarheid-activist Willem Engel. Net als enkele bekende collega’s plaatste ze met een video vraagtekens bij het coronabeleid van het kabinet en bijvoorbeeld de effectiviteit van mondkapjes. En dat terwijl ze dit voorjaar nog enkele tienduizenden euro’s van de overheid kreeg om de maatregelen juist te promoten. Haar deelname aan de actie kwam de artiest op veel kritiek te staan, aangezien ze haar grote platform gebruikte om een potentieel gevaarlijke boodschap te verspreiden.

De influencer verwijderde daarop het filmpje en beloofde zich te laten voorlichten. Ze zei sorry tegen ‘allen die zich gekwetst of verward hebben gevoeld’.

