Famke Louise raakt grote opdracht kwijt

Vanwege de commotie rond #ikdoenietmeermee raakt influencer Famke Louise in elk geval één grote opdracht kwijt. De ster had volgens Huub van den Heuvel van Senf Theaterproducties een wederzijdse optie om op te treden in het nieuwe Scala Theater in de Utrechtse Jaarbeurs, een coronaproof theaterconcept dat morgenavond wordt geopend door André Hazes.