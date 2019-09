Famke Louise verkleed als Koekiemonster en Afrojack stemt op zichzelf

Máxima bezoekt Meppel in veelbespro­ken, gehate outfit

14:41 De robijnrode jurk waarmee Máxima tijdens Prinsjesdag in het middelpunt stond is weer veilig opgeborgen, vandaag draagt ze een bekende, veelbesproken outfit. Tijdens het staatsbezoek aan Luxemburg had ze deze culotte, blouse en linnen jasje ook al aan. Dat leverde haar toen veel kritiek op.