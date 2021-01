Famke Louise wil de politiek in en Kjeld is trots op Joys billen

interview Anita Witzier niet direct enthousi­ast over Nieuwe Boeren: ‘Mensen hakten op elkaar in’

11:03 Na een warrig 2020 is Anita Witzier met het nieuwe televisieprogramma Nieuwe Boeren het jaar goed begonnen. Wekelijks is de show te zien op NPO 1. De presentatrice telt haar zegeningen in het nieuwe jaar.