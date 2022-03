Famke Louise wint kort geding tegen Roddelpraat: video moet offline, rectificatie op de site

Famke Louise liet in januari weten stappen te ondernemen tegen Roddelpraat , nadat Dennis Schouten een nooit uitgebracht nummer van haar had gedeeld in een uitzending. Hierin haalt Famke Louise uit naar haar voormalige manager Ali B en volgens Schouten kan uit het lied worden opgemaakt dat de zangeres door de rapper was misbruikt.

Het nummer dat in Roddelpraat te horen was, had Famke Louise voor zichzelf opgenomen nadat ze anderhalf jaar geleden had gebroken met haar managementbureau Spec (dat gerund werd door Ali en zijn vrouw Breghje Kommers), vertelde ze eerder in een video op Instagram. Ze was boos en wilde dingen van zich af schrijven. Daarna is het volgens haar weer goed gekomen met Ali B. Ook zei ze dat er nooit iets is voorgevallen tussen haar en de rapper, die door oud-kandidaten van The Voice of Holland wel wordt beschuldigd van seksueel wangedrag.