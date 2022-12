Fan gewond door microfoon Guns N' Roses en haalt uit naar Axl Rose: ‘Ik had dood kunnen zijn’

Fan Rebecca Howe vertelde aan de krant Adelaide Advertiser dat ze de microfoon op haar neus kreeg. Op een foto bij het artikel is te zien dat ze blauwe ogen en sneetjes op haar neus had. ,,Wat als hij een paar centimeter naar rechts of links was terechtgekomen. Ik had een oog kwijt kunnen raken. Wat als hij tegen mijn mond was aangekomen en mijn tanden waren gebroken? Als mijn hoofd gedraaid was en hij had me op mijn slaap geraakt, dan had ik dood kunnen zijn”, zei ze.