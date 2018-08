Fans Backstreet Boys gewond na instorten paviljoen

Volgens bandlid Kevin Richardson stond het concert bij een casino in Thackerville op punt van beginnen toen het paviljoen als een kaartenhuis in elkaar stortte. ,,Hé mensen, net harde wind en regen hier in Thackerville. Ambulances aanwezig om gewonden op te vangen'', zo twitterde hij. ,,We moeten schade aan podium en apparatuur nog opnemen.''



Bandlid Nick Carter twitterde: ,,Wachten en bidden voor onze fans die gewond zijn geraakt. Als we kunnen optreden gaan we ervoor, maar veiligheid staat voorop.''