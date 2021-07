Fans Britney Spears bezorgd om topless foto's: ‘Tegen haar wil’

Zelf schrijft Spears een aantal emoji’s bij de halfnaakte foto’s. Het valt de fans op dat de beelden waarschijnlijk allemaal in dezelfde fotosessie zijn genomen. ‘Er is iets verdachts aan de hand’, reageert iemand.

De topless foto’s volgen op een intense periode voor de zangeres, bekend van pophits als Toxic en Gimme More. Spears sprak zich vorige maand voor het eerst uit over de al dertien jaar durende curatele die startte toen ze in 2008 werd opgenomen in een psychiatrische instelling. De zangeres begon de gerechtelijke procedure tegen haar vader al in 2019. Ze gaf tijdens een hoorzitting van de zaak aan zich een slaaf te voelen van haar toezichthouders, met name van haar vader Jamie Spears.