Fans gaan uit hun dak: Disney brengt twee minuten lange trailer Star Wars uit

The Rise of Skywalker is de opvolger van Star Wars: The Force Awakens (2015) en Star Wars: The Last Jedi (2017). De trailer draait om de mysterieuze band tussen de personages van Daisy Ridley en Adam Driver, Rey en Kylo Ren. Net als in eerdere teasers duikt ook Carrie Fisher op als Leia Organa. De in 2016 overleden actrice maakte de opnames van dit nieuwe epos niet meer mee, maar regisseur J.J. Abrams wist haar personage met eerder opgenomen beelden toch terug te laten komen in de nieuwe film. Maandag, de dag waarop de trailer uitkwam, zou Fisher 63 jaar zijn geworden.