Fans gunnen André Hazes nieuwe liefde: ‘Als jij maar happy bent’

,,Ik denk dat ze er vanavond bij is.” Terwijl hij het zegt, scant Simon van Wilsem (63) de zaal van links naar rechts. En van onder naar boven. Bridget Maasland, de nieuwe lief van André Hazes, is nergens te bekennen. ,,Samen kunnen ze dan de klappen opvangen,” ontvouwt hij zijn theorie. Maar zijn vrouw Marijke schudt al met haar hoofd. ,,Die komt écht niet naar Raamsdonkveer. Te klein. Monique ging ook alleen naar optredens in Ahoy.”



Marijke – wit t-shirt met fotoprint van Hazes, fansjaaltje om de nek, en de vlag van Amsterdam bungelend in haar oren – was afgelopen week ‘in shock’. ,,Niet dat André en Monique uit elkaar gingen, dat wisten we al. Ze gingen nog één keertje op vakantie voor de kleine Dreetje, maar het ging gewoon niet meer. Nee, ik was in shock over Bridget. Die had ik niet zien aankomen.” Maar nu, een paar dagen later, is Marijke aan het idee gewend dat haar idool een nieuwe, nog oudere vriendin heeft. Ex-geliefde Monique Westenberg was 16 jaar ouder, vlam Bridget Maasland 20 jaar. ,,Er zijn zoveel mensen die hatelijke dingen over André zeggen. Daar kan ik niet tegen. Hij heeft niemand vermoord.”