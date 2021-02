Fans in rep en roer: Liam Gallagher bevestigt reünie Oasis

Voormalig Oasis-voorman Liam Gallagher zegt dat er een reünie van de band komt. Toen een jonge fan op Twitter smeekte om een terugkeer van de muziekgroep, was de 48-jarige zanger duidelijk: ‘Het gaat gebeuren.’

Met die opmerking lijkt Gallagher geruchten op sociale media over een terugkeer te bevestigen. Wanneer de bandleden precies weer bij elkaar komen is niet duidelijk. Fans reageerden blij en vol ongeloof op de tweet van Gallagher. Sommigen gaven zelfs aan ‘te huilen van geluk.’

Einde Oasis

Oasis viel in 2009 uit elkaar toen Liam Gallagher ruzie kreeg met zijn broer Noel, die gitarist was in de band. De twee lijken hun ruzie inmiddels bijgelegd te hebben. Kort geleden schreef Liam namelijk aan zijn broer dat hij ‘van hem houdt en dat dit hun jaar wordt.’

De groep scoorde onder meer megahits Wonderwall en Don’t Look Back In Anger, en stond daarnaast vaak in de spotlights vanwege de ruzies en wilde levens van de broers Gallagher.

100 miljoen pond

Liam maakte vorig jaar bekend dat hij en Noel een aanbod hadden gekregen van 100 miljoen pond voor een hereniging van Oasis. Hij was daar wel voor in, maar Noel weigerde, vertelde Liam in The Jonathan Ross Show. Hij besprak toen ook de langlopende vete tussen de twee.

,,We zijn allebei het probleem. Maar het probleem is dat hij denkt dat hij niet het probleem is. Ik ben de helft van het probleem, maar hij denkt dat ik alle problemen ben. En hij moet verantwoordelijkheid nemen voor een deel van het probleem.”

Miljoenen euro's

Aan het begin van de coronacrisis liet Liam al blijken open te staan voor de langverwachte comeback van Oasis. ,,Serieus, luister, vele mensen denken dat ik een klootzak ben, maar als dit achter de rug is wil ik echt een Oasis-reünie voor het goede doel. Komaan, Noel. Achteraf kunnen we dan terug naar onze geweldige solocarrières”, twitterde Liam.

Volgens The Sun brachten de rechten en verkoop van de nummers van Oasis de broers Gallagher in 2020 zo'n 5,4 miljoen pond (zo’n 6 miljoen euro) op.

