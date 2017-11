Fans Within Temptation nerveus: Ik hoop niet dat ze uit elkaar gaan

De afgelopen week heeft Within Temptation meer posts gedeeld, maar geen enkele roept zoveel vragen op als het bericht van vandaag. Het zou gaan om zangeres en oprichter van de band Sharon den Adel. 'Officeel statement van Sharon den Adel... Coming soon...', luidt de aankondiging.



Fans van de succesvolle band houden het niet meer uit. Het bericht heeft inmiddels 1600 likes en meer dan 250 reacties gekregen. Er wordt volop gespeculeerd, maar veel mensen denken dat Within Temptation het voor gezien houdt. 'Ik heb hier een slecht gevoel over', 'Weet niet of ik dit positief of negatief moet bekijken' en 'Misschien gaat ze wel solo of stoppen ze definitief', klinkt het in de reacties.



Opvallend is dat de mededeling zelfs als profielfoto is ingesteld op Facebook. Ook de website staat op zwart. Wanneer het statement wordt gepubliceerd is niet duidelijk.