Fantastic Beasts II passeert miljoen bezoekers

National Geographic en AD maken serie over Nederland­se F-16's

12:17 Een cameraploeg van National Geographic en het AD heeft de afgelopen maanden volledige toegang gekregen tot het Nederlandse kamp op een luchtmachtbasis in Jordanië. Vanuit deze basis vlogen de Nederlandse F-16's naar Irak en Syrië voor de strijd tegen IS. Het resultaat is te zien in de vierdelige serie 'Missie F-16: onze strijd tegen terrorisme'.