Farid Azarkan reageert met rap op kritiek van Arjen Lubach

In een lied - op de melodie van Jay Z en Alicia Keys’ Empire State of Mind - leverde Lubach harde kritiek op lijsttrekkers Farid Azarkan (Denk) en Geert Wilders (PVV), die allebei op het laatste moment afzegden voor de ondervragingen door Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars. Zeker omdat de concurrerende lijsttrekkers daar ‘onverdoofd werden geslacht’.



Azarkan laat het er niet bij zitten en haakt nu in op dezelfde melodie. Rappend stelt hij zich voor als: ,,Farid fakking Arzakan.” Hij stelt niet laf te zijn geweest, maar ziekjes. Ook grapt hij: ,,Dus belden ze Tunahan (Kuzu, red.), maar die mocht niet van Erdogan.” Daarmee verwijst hij naar Ahmet Erdogan die op de lijst staat voor de partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Denk wordt nog wel eens verweten goede banden te hebben met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.



In plaats van Nieuwsuur gingen ze de straten op en ‘childen ze met de achterban', volgens de rap van Azarkan. De voorman van de partij vond dat belangrijker. ,,We hadden maar twee weken, geen tijd voor Tweebeeke, kun je mij vergeven, er is toch wel meer in het leven dan Nieuwsuur", besluit hij.



Het filmpje slaat aan op social media. In korte tijd is het al honderden keer geliket en geretweet.