Fascinerende 'eersteklas snob' Mick Jagger is 75 jaar en topfit

Hans Klok tekent 'onwense­lijk lang' contract van tien jaar in Vegas

8:00 Hans Klok staat een pittige uitdaging te wachten in Las Vegas. De 49-jarige illusionist krijgt van de investeringsmaatschappij MGM een vaste plek in de gokstad voor tien jaar. En dat voor twee shows per dag, zes dagen per week.