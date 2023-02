‘Fatshaming’ of niet, The Whale werkt dankzij breekbare hoofdrol van Brendan Fraser

recensieIs het kies om een bekende acteur een ‘fatsuit’ aan te meten zodat hij een 270 kilo zware obesitaspatiënt kan spelen? Oscarkandidaat Brendan Fraser is indrukwekkend als ‘lijdend voorwerp’ in The Whale , nu te zien in de bioscoop, maar de veelgehoorde kritiek houdt aan: het is en blijft een oneerbiedig verkleedpartijtje. Regisseur Darren Aronofsky bijt terecht van zich af.

The Whale Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Drama



Het kostte Aronofsky (Black Swan, Mother!, Requiem for a Dream) naar eigen zeggen tien jaar om The Whale, naar de gelijknamige theatervoorstelling van Samuel D. Hunter, gemaakt te krijgen. Een groot deel van die tijd ging zitten in het vinden van het tot zijn eigen sofa veroordeelde personage Charlie, een docent Engels met morbide obesitas die wanhopig probeert de liefde van zijn tienerdochter terug te winnen. Hij liet haar ooit achter toen ze 8 jaar oud was na plotseling verliefd te zijn geworden op een man.

Volledig scherm Brendan Fraser is genomineerd voor een Oscar voor zijn hoofdrol in The Whale. © Cineart

Als tijdens een interview de term ‘fatshaming’ valt, reageert de Amerikaanse cineast wat gebeten. ,,Denk je echt dat ik iemand had moeten casten die 270 kilo weegt? Ik heb het even overwogen, maar het is logistiek gezien geen optie. Je kan deze persoon, die lijdt aan een ziekte en ook vaak ernstig mentale problemen heeft, niet een hele week op een set laten werken. Onmogelijk. De existentiële vraag die dan komt bovendrijven, is: moet je de film überhaupt maken?”

Aronofsky beargumenteert waarom het antwoord wat hem betreft ‘ja’ is. ,,Het is belangrijk te vertellen dat iedereen het recht heeft te worden behandeld als een volwaardig individu. In films worden mensen met deze aandoening neergezet als een monster of iemand waarom je moet lachen. Onderzoeken wijzen uit dat zelfs in de medische wereld op obesitaspatiënten wordt neergekeken en ze daarom soms niet op de juiste manier worden geholpen.”

Volledig scherm Regisseur Darren Aronofsky van The Whale. © WireImage

In The Whale zitten we samen met Charlie opgesloten en mede dankzij een slimme cameravoering voelen we de muren soms op ons afkomen. Het is daarnaast schrijnend om te zien hoe nederig hij zich opstelt naar zijn boze dochter Ellie (Sadie Sink uit Stranger Things) en verzorgster Liz (een vlammende, terecht voor een Oscar genomineerde rol van Hong Chau). Charlies schuldgevoel weegt mogelijk zwaarder dan zijn eigen lichaam. Dit is niet je sentimentele ‘drama van de week’ dat makkelijk drijft op de ellende van een ander; het zoomt in op grotere thema’s als gewetenswroeging en in het reine zien te komen met jezelf. Toch blijft The Whale ook een ietwat ongemakkelijk voyeuristische kijkervaring.

Comeback

Aronofsky voelde goed aan dat de sleutel tot succes hem vooral in de casting zat. ,,Dat was lastig, omdat ik denk dat het publiek bij heel bekende acteurs te veel bezig is met de geloofwaardigheid van de make-up. Brendan Fraser bleek niet alleen briljant, we hebben hem al jaren niet meer op het witte doek gezien.”

De acteur jaren na zijn kloeke actieheldrollen (in onder meer The Mummy en George of the Jungle) eindelijk weer terugzien, maar dan als iemand met een schokkend overgewicht (dankzij een ‘fatsuit’ dus); even lijkt dát juist het probleem. Dat je daar snel overheen stapt, heeft alles te maken met Frasers breekbare aanwezigheid. Dankzij hem ademt de hele film toch voldoende oprechte empathie. Het einde is wat aan de pathetische kant, maar zelfs dan: je kan bijna niet anders dan ontroerend achterblijven in je bioscoopstoel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: