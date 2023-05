Fawlty Towers-acteur John Cleese verklapt eerste opvallende detail over reboot

Fans van Fawlty Towers weten al langer dat er een reboot op komst is, maar wat er zich nu in de Britse sitcom afspeelt was nog een groot raadsel. John Cleese, Basil Fawlty in de serie, heeft nu enkele details over de reboot verklapt, inclusief de opvallende openingsscène.

John Cleese is al enige tijd bezig met schijven voor nieuwe afleveringen van het programma, samen met zijn dochter en komiek Camilla Cleese, zo vertelt hij aan de Britse krant The Sun. In de reboot is minstens één nieuw karakter te zien, de onwettige dochter van Basil Fawlty, die verwerkt werd na een affaire met een hotelgast.

In de reboot kruipt John Cleese (83) opnieuw in de huid van Basil Fawlty. De nieuwe reeks begint met het bericht dat zijn partner Sybil (gespeeld door Prunella Scales, nu 90) is overleden. ,,Kijkers krijgen te zien hoe Basils dochter een berichtje van haar vader krijgt met de boodschap ‘Sybil did’. Ze sms’t terug: ‘Sybil deed wat?’. Basil staat op het punt de grafrede te geven en zegt wat een geweldige vrouw Sybil was. Dan draait de camera en zie je dat Basil achter zijn rug zijn vingers gekruist heeft.”

Veel meer details over de verhaallijn van de reboot verklapt de acteur niet. ,,In de serie heeft mijn dochter waarschijnlijk haar eigen hotel, wellicht ergens in de Caraïben”, zegt de acteur wel. Andrew Sachs, die in de sitcom in de huid van de Spaanse ober Manuel kroop, is in elk geval niet in de serie te zien. Sachs overleed in 2016 op 86-jarige leeftijd.

Wanneer de nieuwe afleveringen worden uitgezonden, is nog niet bekend.

