FC Barcelona speelt El Clásico met ‘motomami’-logo op de shirts, wat betekent dat?

Toekomst The Voice of Holland nog onzeker: ‘Daar kunnen wij nu niets over zeggen’

RTL kan voorlopig nog niets zeggen over een eventuele terugkeer van The Voice of Holland. De zender reageert daarmee op het nieuws dat het Openbaar Ministerie Jeroen Rietbergen en Ali B gaat vervolgen voor verkrachting of aanranding in de zedenzaak rond de talentenshow. ‘We vinden het goed en belangrijk dat het OM de aangiften naar aanleiding van The Voice of Holland zorgvuldig heeft onderzocht en dat er duidelijkheid is over de volgende stappen’, aldus RTL.