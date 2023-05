Feest in huize Van Oranje: koningin Máxima viert 52ste verjaardag

Het is niet bekend of koningin Máxima ook daadwerkelijk een feest geeft, want verjaardagen van leden van de koninklijke familie worden doorgaans gezien als privé. Haar agenda met publieke bezoeken is in ieder geval leeg voor deze dag. De eerste felicitaties zijn vroeg op de ochtend al binnen: minister-president Mark Rutte tweet, bij een foto die koning Willem-Alexander maakte, dat hij de koningin een mooie, feestelijke dag toewenst.