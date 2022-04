Feest tussen de lakens bij Geraldine en Klaas en Rachel zijn alweer uit elkaar

Glennis Grace heeft spijt van gevecht in supermarkt: ‘Ik had beter moeten weten’

Glennis Grace heeft zich laten leiden door haar ‘primitieve moederinstinct’ toen ze verhaal ging halen bij supermarktketen Jumbo, nadat haar zoon met een bebloed gezicht thuiskwam. Dat zegt de zangeres vrijdag in een video, waarin ze terugkomt op de vechtpartij die in februari ontstond. Grace werd daarna aangehouden. ,,Ik had beter moeten weten.”

