Felicitatie Rod Stewart aan Boris Johnson valt helemaal verkeerd

Rod Stewart oudste man ooit op nummer 1 in Britse albumlijst

14:10 Sir Rod Stewart is met zijn 74 jaar en 11 maanden de oudste mannelijke artiest tot nu toe die op nummer 1 staat in de Britse albumlijst. Dat meldt de BBC. Met een verschil van slechts 750 verkochte platen hield hij met zijn album You're In My Heart collega Robbie Williams met zijn kerstplaat net van de toppositie af. The Who volgt op de derde plaats.