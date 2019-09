Felicity Huffman krijgt celstraf en flinke boete voor studiefraude

Huffman is de eerste die is veroordeeld voor de universiteitsfraude. Ze stelde vandaag in een verklaring veel spijt te hebben van het omkopen van de school en noemde het ‘de grootste fout in haar leven’. Ook neemt ze alle verantwoordelijkheid op zich voor de dingen die ze heeft gedaan. 25 oktober gaat haar celstraf in.



Ze had echter wel een verklaring voor haar daden. In een brief aan de rechter claimde Huffman uit wanhoop te hebben gehandeld omdat haar dochter slechte cijfers voor wiskunde haalde. ,,Ik dacht dat een goede moeder dit moest doen om haar dochter een eerlijke kans te geven.”