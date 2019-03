Felle kritiek op scheidingsbericht raakte Gwyneth Paltrow in het hart

Cast Beverly Hills 90210 kwam samen na plotselin­ge dood Luke Perry

8:02 Na de dood van Luke Perry (52), begin maart aan de gevolgen van een beroerte, hebben verschillende castleden van de legendartische tv-serie Beverly Hills, 90210 elkaar opgezocht. Acteur Brian Austin Green (David Silver in de reeks) vertelde gisteren in zijn podcast dat de groep acteurs samenkwam in het huis van Gabrielle Carteris, Andrea in de serie.